مريم حسين تبكي وتتحدث عن مؤامرة وقع ضحيتها سعد لمجرد.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 25 فبراير 2023 03:50 صباحاً - دخلت الفنانة المغربية مريم حسين في حالة انهيار، بعد الحكم على مواطنها المغني سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بي.

ونشرت مريم حسين مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام وهي تبكي وتدعم سعد لمجرد، قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون في أي مصيبة تصيب الإنسان، سواء من الله أو مؤمراة من الناس سعد لمجرد ابن بلدنا وأخونا الله يفك كربه ورب ضارة نافعة، كما نشرت صورة لـ سعد لمجرد، وعلقت قائلة: هو لن يغني لنا مرة أخرى.

يأتي ذلك بعد أن قضت المحكمة الفرنسية اليوم الجمعة، بسجن سعد لمجرد 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بي، والتي وصفت ما حدث لها أمام المحكمة بمنتهى الدقة، وأكدت القاضية الفرنسية أن الشهادة الطبية تتفق مع أقوال لورا بي وبذلك صدر حكم بـ حبس لمجرد.

وحاول سعد لمجرد الدفاع عن نفسه حتى اللحظات الأخيرة قبل صدور الحكم، وأكد أمام القضاء الفرنسي أنه لم يعتد على لورا بي بأي شكل من الأشكال ولم يقصد أذيتها إطلاقا، وما حدث كان سوء تفاهم لأنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات.