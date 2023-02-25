شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "من وإلى مير" بنادي سينما الأوبرا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم التسجيلي "من وإلى مير" يوم الثلاثاء المقبل في إطار فعاليات نادي سينما الأوبرا، بالمسرح الصغير الساعة الـ7 مساء.

ومن المقرر أن يقام عقب عرض الفيلم ندوة مع مخرجته ماجي مرجان، وتديرها الناقدة نورا غنيم.

"من وإلى مير" فيلم تسجيلي طويل تم تصويره خلال الاثنى عشر عامًا الماضية، حيث تذهب المخرجة لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليًا تكتشف مكانًا يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

مير اسم قرية تقع في صعيد مصر، وتحديدًا في جنوب القاهرة، في محافظة أسيوط وقريبة من مركز القوصية، وحرصت المخرجة ماجي مرجان أن يعرض الفيلم أولاً في مهرجان مصري صعيدي، وعندما اقتربت من الانتهاء من المونتاج سألت في البداية عن ميعاد مهرجان أسوان الدولي، وأحست أنه من المناسب أن يعرض الفيلم أولاً هناك، فكان أول مكان طرقت بابه هو مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

​ماجي مرجان

ماجي مرجان مخرجة مصرية بدأت الإخراج من خلال الفيلم التسجيلي "الصورة" عام 2006، ثم اتجهت للأفلام الروائية متوسطة الطول من خلال فيلم "منهم فيهم"، الذي عرض في مهرجان أبو ظبي السينمائي ومهرجان سان فرانسيسكو‫ للفيلم العربي، أما فيلمها الروائي الطويل الأول فكان "عشم" عام 2013، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشرق بجينيفا وأيضًا جائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج في مهرجان مالمو بالسويد‫ وجائزة جمعية النقاد للعمل الأول في مصر.