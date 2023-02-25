شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعرض قصة حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى فيلم تسجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم خلال مسابقة الغناء، بالموسم الثاني، قصة حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من خلال فيلم تسجيلي، فقد بدأ رحلته بصعوبات عندما رفض والده أن يغني، فهرب من بيته، وغير اسمه لمحمد البغدادي، ونجح في الغناء ووصل أجره 4 جنيهات، وحاول والده أن يعيده للمنزل بالقوة، ولكن أقنعوه بفرقة عبد الوهاب أن يتركه يغني، وبالفعل تركه يغني بإسماعيل الحقيقي.

والصدمة الأخرى كانت على يد أحمد شوقي عندما قدم شكوى لمنعه من الغناء بسبب صغر سنه، ولكن بعد أن كبر غنى أغاني من كلماته، وحصل تحول في حياته عندما أقنعه المخرج محمد كريم بالتمثيل، وحصل على أكبر أجر ممثل وهو 450 جنيها.