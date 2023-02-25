شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعرض قصة حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى فيلم تسجيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم خلال مسابقة الغناء، بالموسم الثاني، قصة حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من خلال فيلم تسجيلي، فقد بدأ رحلته بصعوبات عندما رفض والده أن يغني، فهرب من بيته، وغير اسمه لمحمد البغدادي، ونجح في الغناء ووصل أجره 4 جنيهات، وحاول والده أن يعيده للمنزل بالقوة، ولكن أقنعوه بفرقة عبد الوهاب أن يتركه يغني، وبالفعل تركه يغني بإسماعيل الحقيقي.
والصدمة الأخرى كانت على يد أحمد شوقي عندما قدم شكوى لمنعه من الغناء بسبب صغر سنه، ولكن بعد أن كبر غنى أغاني من كلماته، وحصل تحول في حياته عندما أقنعه المخرج محمد كريم بالتمثيل، وحصل على أكبر أجر ممثل وهو 450 جنيها.
وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.
يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية نجحت في أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.
برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.
يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.