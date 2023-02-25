شكرا لقرائتكم خبر عن طعيمة لمتسابقة الدوم ليديا لوتشانو: حاولى تنظمى نفسك وتسرقيه بعيد عن المايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدعت متسابقة الدوم ليديا لوتشانو، خلال مسابقة الغناء بالموسم الثاني من البرنامج، حيث غنت لشيرين أغنية "صبري قليل"، وعلق عليها الشاعر أمير طعيمة: عندي نصيحة ليكي حاولي تنظمي نفسك، وأما تسرقي نفس يكون بعيد عن المايك.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية نجحت في أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.