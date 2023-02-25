شكرا لقرائتكم خبر عن متسابق الدوم مصطفى ذكري يغني لمحمد فوزي.. وأنوشكا: له هدوء وأداء راق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم متسابق الدوم مصطفى ذكري أغنية "تملي في قلبي" للفنان الراحل محمد فوزي، وذلك خلال مسابقة الغناء بالموسم الثاني من البرنامج، وأشاد به لجنة التحكيم، حيث قال له حميد الشاعري: مية على مية رائع، وعلقت أنوشكا: هدوء وأداء راقي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.