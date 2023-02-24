دنيا بطمة تتضامن مع سعد لمجرد بعد ادانته بجرم الاغتصاب وسجنه 6 سنوات.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 24 فبراير 2023 11:43 مساءً - عبرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن تضامنها ووقوفها بجانب مواطنها المغني سعد لمجرد بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

وكتبت دنيا بطمة عبر حسابها على انستغرام معبرة عن تضامنها مع سعد لمجرد “معرفش شنو نقول يا الله يا ربي تصبرك خويا سعد وتصبر والديك وكل محبينك”.

وتابعت “احنا دايما معك وجمهورك دايما معك وفي انتظارك”.

واضافت “حسبنا الله ونعم الوكيل.. الله ياخذ فيك الحق ابنت فرنسا”.

وقضت محكمة جنايات باريس، الجمعة، في حكمها النهائي في قضية تهمة الاغتصاب التي واجهها الفنان المغربي، سعد لمجرد، في حق الفرنسية، لورابريول، بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية عام 2016