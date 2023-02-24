السجن 6 سنوات لـ سعد لمجرد بعد ادانته بجريمة الاغتصاب

كتب امير فتحي في الجمعة 24 فبراير 2023 11:43 مساءً - قضت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

وبعد 7 ساعات من المداولات، أعلنت المحكمة أنها “مقتنعة” بالاغتصاب، “الذي وصفه بشكل دائم ودقيق” من قبل المدعي المدني، الشابة الفرنسية لورا بريول.

وتم اعتقال سعد لمجرد على الفور من قاعة المحكمة.

وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

ونفى المغني المغربي أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها، حسب وكالة فرانس برس.

يذكر أن لمجرّد بقي خلف القضبان بموجب تهمة الاغتصاب الأولى (2016)، إلى غاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروط بوضعه سواراً إلكترونياً.

بعدها، سمح القضاء الفرنسي للمتّهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة “غزالي غزالي”.

وفي 11 أبريل 2018 وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة “اغتصاب” أخرى بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.

إلى ذلك، وجه القضاء الأميركي إلى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب أغنية “إنت معلم”، التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 700 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.