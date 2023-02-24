شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ميرين: كسرت إصبعي في Shazam وأردت أن أكون حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة هيلين ميرين عرض فيلمها السينمائي الجديد Shazam! Fury of the Gods حيث يتابع في جزئه الجديد لم قصة المراهق "بيلي باتسون" الذي عند تلاوته للكلمة السحرية "شزام!" يتحول إلى بطل خارق، لكن الممثلة الأمريكية تؤكد أن المشاهدين في النسخة الجديدة قد يحتاج بدورهم إلى قوى خارقة لفهم حبكة العمل المقرر طرحه في مارس المقبل.

تجسد هيلين ميرين في فيلم المغامرات الكوميدي الجديد دور (الإلهة الشريرة هيسبيرا) جنبًا إلى جنب مع راشيل زيجلر ولوسي ليو، كما يعيد زاكاري ليفي دوره الرئيسي "شازام" في فيلم Warner Bros الجديد.

قالت ميرين خلال برنامج The Graham Norton Show عقب سؤالها عن أحداث الفيلم: لا تسألني عن الحبكة، إنها معقدة للغاية، أنا ولوسي ليو نجسد دورا آلهة غاضبة ترتدي أزياء ثقيلة بشكل لا يصدق، لقد كان الجو حارًا جدًا وغير مريحا، لدرجة أن زميلتي لوسي قالت في نهاية تصوير اليوم الأول من شدة التعب "إنهم يحاولون قتلنا".

أضافت نجمة Fast X: تحمست للمشاركة في الجزء الجديد من الفيلم لأنني أحببت الأول للغاية، كان جميلا ومضحكا، وأنا لست شخصًا مولعها بأعمال الأبطال الخارقين، لكنني أحببت الفكرة لأشارك بها".

وكشفت هيلين ميرين إنها من شدة حماسها للعمل كسرت أصبعها أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة في Shazam! Fury of the Gods، قائلة: لقد كنت شجاعة بشكل لا يصدق ولم أقل أي شيء أو أشتكي لأنني أردت أن أكون شخصًا حقيقيًا مذهلًا.