شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يواجهان ماجد المصرى فى "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تجربة جديدة في مسلسل ضرب نار الذى يجمعهما مجددًا في دراما رمضان المقبل، ويقدم الثنائى دراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الروماسنية، وذلك من خلال شخصية مرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا.

يتعرف جابر على مهرة وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل، مع وجود بعض القصص الأخرى حول هذه الشخصيات سواء في شبرا أو لدى عائلة جابر في الصعيدة

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.



ياسمين عبد العزيز فى ضرب نار



احمد العوضى



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى



ياسمين عبد العزيز وماجد المصرى