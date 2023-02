شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل أوسكار 2023.. آخر 10 ممثلين حصدوا جائزة أفضل ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكثير من عشاق السينما العالمية حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 المقرر إقامته في مارس المقبل، الذي يعد أحد أبرز حفلات توزيع الجوائز العالمية الكبرى، ومن أبرز الفئات المنتظر متابعتها فئة أفضل ممثل التي يتنافس عليها أوستن بتلر عن Elvis، وكولين فاريل بطل The Banshees of Inisherin ، وبريندان فريزر عن فيلمه The Whale، وبول ميسكال عن Aftersun، وأيضا بيل نيجي بطل فيلم Living.

ومن سجل حفلات توزيع جوائز أوسكار نسرد في السطور التالية أخر 10 ممثلين صعدوا لمنصة التتويج للفوز بأوسكار أفضل ممثل، علما بأن حفل توزيع جوائز أوسكار 2020 لم يعقد بسبب جائحة كورونا.

2012- دانيال دي لويس Lincoln

يلقي الضوء على الرئيس الأمريكي الراحل ابراهام لينكولن الذي يكافح المجازر في ساحة المعركة بينما يقاتل مع كثيرين داخل حكومته بشأن قرار تحرير العبيد.

2013 - ماثيو ماكونهي Dallas Buyers Club

تدور أحداث الفيلم في عام 1985 في دالاس، حيث يعيش الكهربائي رون وودروف حياته مدخنا للمخدرات وذو شخصية عنصرية لكنه عندما يكتشف اصابته بمرض نقص المناعة "الإيدز" يحاول إنقاذ حياته ويجد نفسه يساعد الآخرون في طريقه لذلك.

2014 - إيدي ريدماين The Theory of Everything

من نوعية أفلام السير الذاتية إذ يجسد فيه إيدي ريدماين دور ستيفن هوكينج متناولا أيضا علاقته بزوجته ورحلة كفاحه

2015 - ليوناردو دي كابريو The Revenant

فاز ليوناردو دي كابريو بعد انتظار طويل بأول أوسكار أفضل ممثل في تاريخه، عن الفيلم الذي جسد فيه دور أحد رجال الحدود في رحلة استكشافية لتجارة الفراء في عشرينيات القرن التاسع عشر ويقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن هاجمه ذئبا وتركه زملائه ليلاقي مصيره.

2016 - كيسي أفليك Manchester by the Sea

وجسد كيسي أفليك في الفيلم دور (لي شاندلر) الذي يضطر إلى العودة إلى مسقط رأسه في مدينة مانشستر المطلة على البحر، ليعتني بابن شقيقه المراهق (باتريك)، ويستعيد كل الذكريات في مدينته القديمة.

2017 - جاري أولدمان Darkest Hour

في مايو 1940، أصبح مصير أوروبا الغربية معلقًا على رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، الذي يجب أن يقرر ما إذا كان سيتفاوض مع أدولف هتلر ، أو يقاتل مدركًا أن ذلك قد يعني هزيمة مذلة لبريطانيا وإمبراطوريتها.

2018 - رامي مالك Bohemian Rhapsody

جسد رامي مالك في الفيلم دور فريدي ميركوري المغني الرئيس في فرقة الروك الأسطورية QUEEN مستعرضا قصة مشواره الفني من الرغبة في الغناء إلى تحقيق شهرة واسعة.

2019 - جواكين فينيكس Joker

يعد أحد أبرز أدوار جواكين فينيكس في السينما، إذ جسده به دور (ارثر فيلك) ممثل كوميدي مغمور ومضطرب عقليًا يواجه إساءة في المعاملة من قبل المجتمع. ثم يشرع في دوامة من الثورة والجريمة الدموية.

2021 - أنتوني هوبكنز The Father

وجسد فيه الممثل المخضرم دور (انطوني) رجل مسن يرفض كل مساعدة من ابنته مع تقدمه في العمر، وبينما يحاول فهم ظروفه المتغيرة ، يبدأ في الشك في أحبائه وعقله وحتى نسيج واقعه، ليستحق عنه جائزة أوسكار أفضل ممثل.

2022 - ويل سميث King Richard

ليلة ويل سميث للفوز بأوسكار أفضل ممثل عن هذا الفيلم لم تمر عادية، كما أنها لم تكن سعيدة، إذ شهدت واقعة صفعة لزميله كريس روك، بعد أن سخر الأخير من زوجة بطل فيلم I Am Legend لتقرر أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لحفل توزيع جوائز الأوسكار معاقبته بمنعه من حضور الحفل لمدة 10 سنوات.