شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ومحمود حميدة يبدآن تصوير فيلم "هارلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد رمضان، أمس الخميس تصوير أول مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي" بأحد المستشفيات، وشارك رمضان في أول أيام التصوير كل من النجم محمود حميدة ومي عمر، وهو من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.









وما زال النجم محمد رمضان يصور مشاهد مسلسله "جعفر العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محد سامى، وإنتاج ميديا هب، حيث يصور المخرج محمد سامى عدة مشاهد في ديكور منزل حعفر العمدة – محمد رمضان، ويشارك في التصوير زوجاته مى كساب، ومنة فضالى، وإيمان العاصى، بالإضافة إلى والدته هالة صدقى وعصام السقا ، ومن المقرر أن يستمر التصوير داخل الديكور لمدة أسبوع كامل .

وأوشك المخرج محمد سامى على الإنتهاء من تصوير المسلسل، خاصة إنه أول مسلسل بدء تصويره في شهر نوفمبر الماضى، وصور في عدة مناطق وبلدان متفرقة، حيث بدأ التصوير في مدينة الأسكندرية، واتجه بعدها إلى مشاهد داخل المحاجر ثم تصوير في لبنان استغرق التصوير هناك لمدة 8 أيام كاملة، ثم أستكمل التصوير في القاهرة حتى الأن .

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.