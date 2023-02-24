شكرا لقرائتكم خبر عن آدم شرقاوي ونور النبوي يصارعان بعضهما في الإعلان التشويقي لفيلم "خمس جولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي لأول فيلم عربي ومصري يتحدث عن رياضة MMA، خمس جولات FIVE ROUNDS ، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية في عيد الفطر، وجاء كاشفًا عن أجواء الحماس والمنافسة، حيث ظهر أدم شرقاوي وهو يصارع نور النبوي، في أجواء مليئة بالحماس، ويظهر في الخلفية ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومطرب الراب أرسينك.

تدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.













فيلم خمس جولات بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، ‘ إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف