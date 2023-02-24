شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطرح فيديو كليب "يا جمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة كارمن سليمان أغنية "يا جمالك" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" و جميع المنصات الموسيقية، من كلمات و ألحان عزيز الشافعى وتوزيع Novo ، Issa and Assouad ومن إخراج Dashyooo أما الهندسية الصوتية فلماهر صلاح.

وتعازل كارمن حبيبها فى الأغنية حيث تقول كلماتها: "فى عينيا يا حبيبى.. أنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللى لامونى ومالك.. يا جمالك يا جمالك.. بالى راق لما أنا شغلت بالك".

وظهرت كارمن سليمان فى الكليب بـ لوك جديد يتناسب مع شكل الأغنية وتوزيعها الموسيقى الشبابى ومختلف عما سبق وقدمته كارمن.

أغنية "يا جمالك" هى الأولى من مجموعة أغنيات تطرحها كارمن سليمان واحدة تلو الأخرى. وكانت كارمن سليمان قد نشرت فيديو من الاستوديو أثناء تسجيل أغنية "يا جمالك"، لتكشف عن جزء منها .