شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يعلن عن الجزء الثانى من فيلم "55 إسعاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد المخرج والمنتج مجدى الهوارى متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالتحضير للجزء الثانى من فيلم "55 إسعاف" والذى لعب بطولته النجمان أحمد حلمى ومحمد سعد، والذى يأتي بعنوان "66 مطافى"، وذلك بعد أيام من إعلانه التحضير لنسخة جديدة من فيلم الناظر بعنوان "ابن الناظر".

وكان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن جزء جديد من فيلم "الناظر" الذى قام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين عام 2000 وحقق نجاحًا كبيرًا ويعد ضمن أهم الأفلام الكوميدية في السينما المصرية، والذى يشاهده الجهور مرارًا وتكرارًا حتى وقتنا الحالي.



مجدى الهوارى يعلن عن الجزء الثانى من فيلم 55 إسعاف

وكشف المخرج مجدى الهوارى عن كواليس الجزء الجديد من فيلم "الناظر" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلاً: "هو ليس جزء ثان من الناظر ولا يوجد شخص سيكون مكان علاء ولى الدين، والجزء الجديد سيكون فيلم ابن الناظر، وهو الولد الذى ظهر في آخر الفيلم حفيد عاشور ابن صلاح الذى جسده علاء ولى الدين".

وتابع مجدى الهوارى: "بمعنى أوضح هو امتداد لسلسلة مدرسة عاشور، لو الناس تفتكر أننا بدأنا الفيلم بهذه السلسلة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا هذا، وإحنا دلوقتى بنعمل مدرسة عاشور في الوقت الحالي هايكون عامل إزاى، وبطل العمل هو ابن صلاح".

وأضاف مجدى الهوارى: "جلست مع المؤلف أحمد عبد الله وقلت له فيلم الناظر في هوليوود كان زمانهم عاملين منه 4 أو 5 أجزاء زى فيلم the godfather، ولكن عشان إحنا مش بنحب نمس التاريخ كأن حد تانى اللى عمله، بس فى الحقيقة إحنا اللى عملنا التاريخ وإحنا اللى عملنا الناظر ومن يصنع الناظر المفروض أنه يصنع مثله لأنه مش قرآن".

واستكمل مجدى الهوارى: "من المفترض لا نترك فيلم الناظر إلا وننتج منه أفلام وحلقات لأنها فكرة مكملة مع الأجيال، وإحنا بناخد حاجات من الغرب ومش بناخد فكرة إحنا اللى عملناها، وإزاى ناس بتقول متعملوش جزء تانى من فيلم الناظر، والفيلم لم يأتِ بالصدفة من البداية ونحن نعلم بأن الفكرة لها استكمال".

وعن شخصيات عاطف واللمبى الذى جسدها أحمد حلمى ومحمد سعد ضمن أحداث فيلم الناظر قل: "أنا وأحمد عبد الله بنعالج ده في السيناريو حاليًا، يعنى مثلاً هايكون في أولاد اللمبى بما أنه تزوج ضمن أحادث فيلم الناظر فتخيل أولاده البلطجية في الوقت الحالي هايكونوا عاملين إزاى، وشخصية عاطف هايكون اتجوز بس مراته مش عرفاه واستكمالاً لشخصيته هايكون في ابن لشخصية عاطف، وممكن نكلم أحمد حلمى ومحمد سعد سواء بالتمثيل في العمل أو بالظهور كضيوف شرف، وكل هذه الأمور ستضح بعد انتهاء أحد عبد الله من السيناريو".