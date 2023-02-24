الحكم على سعد لمجرد بالسجن 4 سنوات ومنعة من دخول فرنسا 5 سنوات

قضت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية عام 2016، حسبما أفادت فرانس برس.

وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية "إر إف إيه" إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد لمجرد.

وأضافت أن المحكمة أدانت لمجرد بالسجن 6 سنوات، مشيرة إلى أن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم.

وكانت رئيسة المحكمة منحت لمجرد صباح اليوم آخر فرصة لإلقاء كلمته، قبل أن تعلق الجلسة لعدة ساعات للتداول في القرار النهائي.

وكرّر لمجرد، في آخر كلمة له أمام المحكمة، أنه "ما يزال مصرّا على أنه لم يغتصب" الشابة (لورا)، موجها شكره للقاضية على الاستماع له.

وكانت قاعة المحاكمة ممتلئة عن آخرها لحظة النطق بالحكم. وكانت "لورا" وأمها وزوجة لمجرد "غيثة"، من بين الحاضرات.

وواجه المغني البالغ 37 عاما، اتهاما باغتصاب شابة فرنسية في أحد فنادق جادة "الشنازيليزيه" في أكتوبر 2016، "وهو تحت تأثير الكحول ومخدر الكوكايين".

وطلبت النيابة العامة الفرنسية، الخميس، سجن لمجرد سبع سنوات، إلى جانب حظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.

وكان المغني المغربي نفى، الأربعاء والجمعة، أمام المحكمة في باريس، أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية لورا ب. أو أقام علاقة جنسية معها.

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