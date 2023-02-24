شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يطلان على شاشة ON بـ "ضرب نار" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض شاشة ON ️حصريا في شهر رمضان الكريم مسلسل ضرب نار بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، بعد أن اجتمع منذ عامين في مسلسل "اللى مالوش كبير" وحقق نجاحًا أثناء عرضه.

ويشهد موسم رمضان المقبل مفاجأة لجمهور النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، حيث يخوضان السباق الرمضانى من خلال مسلسل "ضرب نار"، وهو دراما شعبية صعيدية في إطار رومانسى ويحمل العديد من المغامرات.

وتجسد النجمة ياسمين عبد العزيز دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضى، حيث يترك الصعيد ويأتى إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الإتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.