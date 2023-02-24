شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أحداث "عملة نادرة" لـ نيللي كريم في رمضان 2023 من التسعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم من فترة التسعينيات داخل إحدى العائلات الكبرى في الصعيد وهي عائلة "عبد الجبار" الذي يقوم بدوره الفنان جمال سليمان، وسط العديد من الصراعات على الأرض والسلطة.

وتقدم نيللي كريم الدراما الصعيدية للمرة الأولى خلال مسلسل عملة نادرة، الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة CBC، والذي تدور أحداثه حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.



عملة نادرة

العمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر"

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.