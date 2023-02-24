شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محمد رمضان "جعفر العمدة" على قناة dmc فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض شاشة dmc مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان وكوكبة من نجوم الدراما المصرية والمقرر المنافسة به خلال السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب.

وأوشك المخرج محمد سامى على الانتهاء من تصوير مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، ليدخل بعدها العمل إلى مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية على المشاهد .

وصور في عدة مناطق وبلدان متفرقة، حيث بدأ التصوير في مدينة الإسكندرية، واتجه بعدها إلى مشاهد داخل المحاجر ثم تصوير في لبنان استغرق التصوير هناك لمدة 8 أيام كاملة، ثم أستكمل التصوير في القاهرة حتى الآن .

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.