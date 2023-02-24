شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا بسالى: مها سليم لم تبخل على حكاية "ملك وكتابة" بشيء ودعمتني طول الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة روجينا بسالي مخرجة الحكاية السادسة والأخيرة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، خلال ندوة صحفية لـ الخليج 365 احتفالا بنجاح المسلسل، إن المنتجة مها سليم لم تبخل بشيء في تصوير حكاية "ملك وكتابة" وأنها دعمتها بشكل كبير طوال فترة التصوير ولم تتدخل في اختيار فريق العمل والممثلين بل وفرت كل الممثلين المطلوبين.



ندوة ملك وكتابة

وأشارت روجينا بسالي إلى أنها ممتنة جدًا للمنتجة مها سليم لأنها منحتها فرصتها الأولى في دخول مجال الدراما التليفزيونية، وكانت داعمة لها في كل التفاصيل ووافقت دون تردد على الإهداء الذي قدمته روجينا لوالدتها على التتر.

الحكاية السادسة والأخيرة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، حملت اسم "ملك وكتابة" وهي من إخراج روجينا بسالى، وعرضت على شاشة قناة سي بي سي، وهي من بطولة ناهد السباعي، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، وهبة عبد الغني، ومحمد لطفى شاهين، وأحمد عنان وكريم داش.

وتدور أحداث الحكاية حول رفض بعض الفتيات للزواج بسبب رعاية الأم، وكذلك إدمان المراهقين للمخدرات، من خلال الطبيبة النفسية "ملك" التي ترفض عرض زميلها وائل بالزواج منها، بسبب خوفها على أمها المريضة ورفضها تركها وحدها، فيما تسعى الأم لإقناع ابنتها بالزواج.

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو من إنتاج مها سليم شركة سلميديا، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.