شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم تشارك بمسلسل أحمد أمين "الصفارة" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم في مسلسل أحمد أمين "الصفارة" في رمضان المقبل، وهو العمل الذي يلعب بطولته أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في اطار كوميدى.



مسلسل الصفارة



مسلسل الصفارة



مسلسل الصفارة



مسلسل الصفارة

يجسد أحمد أمين في المسلسل دور "فؤاد" وهو مرشد سیاحي یكره ما آلت إلیه حیاته، یسرق من أحد سكان سیوة قطعة أثریة فرعونیة هي عبارة صفارة الملك توت، من یستخدمھا تعیده إلى ثلاث دقائق فقط من ماضیه لیغیر فیھم ما یشاء ثم یعود بعد الثلاث دقائق للزمن الحالي لیعرف ماذا سیتّغیر بعدھا في حیاته، حيث یدخل في رحلة لتغییر ماضیه للوصول إلى كل أحلامه، لكنه یفاجأ بأن تغيير الماضي ليس شیئا سھلا أبدا ولا یمكن ضمان نتائجه.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

يذكر أن أحمد أمين تم تكريمه مؤخراً في حفل افتتاح مهرجان حكاوى الدولى لفنون الطفل فى دورته الثانية عشر التي حملت اسم الفنان الراحل فؤاس المهندس، حيث شارك أمين كضيف شرف المهرجان، وأعرب أمين عن سعادته البالغة من هذا التكريم، خصوصا أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، قائلا: "وجودى فى مهرجان فيه اسم فؤاد المهندس شرف كبير ليا".

كما تحدث أحمد أمين عن حبه الشديد للأطفال والحكايات، ممازحا الأطفال: "أنا كنت طفل زنان وبحب أسأل كتير وكنت بحب الحكاوى، ولما كانت حكاية تعجبنى أفضل ألح عليهم عشان نعيدها اًو أشوفها، ومن وقتها وأنا دائما بدور على حكاوى جديدة أقولها وبتمنى إننا نقول الحكاوى دى ليكم وتستفادوا بيها".