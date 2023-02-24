شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يطالب بتجريد برشلونة من دوري الأبطال 2015.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود نية داخل نادي يوفينتوس بالتقدم بشكوي رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة ضد برشلونة، للنظر فى بطل دوري أبطال أوروبا عن موسم 2015،والذي خسرت لقبه السيدة العجوز أمام البرسا فى المباراة النهائية.

وطالب مسئولي يوفينتوس بضرورة التحصل على اللقب، بعد أن يتم إثبات إشتباه رئيس برشلونة السابق، فى قضايا فساد مالي ورشاوي للتحكيم خلال الفترة من 2015 حتى 2018.

وعلى الرغم من إغلاق الملف على السياق المحلي، إلا أن الملف الأوروبي ما زال مفتوحا بقوة خلال المرحلة القادمة، ومن ثم فإن يوفينتوس يسعي للخروج من هذه الأزمة بأي إستفادة ممكنة.

وكان نادي يوفينتوس قد تعرض لعقوبة خصم النقاط، بعد أن تم مقاضاته بالتلاعب المادي، الشئ الذي يجعله يطالب بقوة بحدوث نفس الشئ مع برشلونة، مع مراعاة تجريده من دوري الأبطال.



موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي برشلونة نظيره ألميريا يوم الأحد القادم، ضكن منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة، عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.