شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ذكرى رحيل محمد كامل القليوبي بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل المخرج محمد كامل القلبوبي عرض خلالها الفيلم التسجيلي (القليوبي صديق الحياة) الذي يتناول سيرة المخرج الراحل محمد كامل القليوبي تصوير واخراج سامي محمد علي سيناريو ثناء هاشم، صورة حسين بكر، موسيقى راجح داود، مونتاج مينا عماد - محمود فتيح، مكساج إبراهيم عبدالعزيز انتاج المركز القومي للسينما 2019.

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارها الكاتب والناقد السينمائي سيد محمود وذلك بحضور المونتيرة منار حسني رئيس القومي للسينما والمخرج سامي محمد علي والسيناريست ثناء هاشم والمهندس الاستشاري منير عياد والكاتب يوسف جبرائيل والفنان التشكيلي عمرو خضر، والدكتور إيمان يحيي، والأديب والناقد السينمائي التونسي ماهر انجاري والمخرج محمد المغربي، والمخرجة رفاق سرور والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والدكتور وائل صابر أستاذ التصوير والدكتور أشرف راضي الاستشاري القانوني ود.محمد شفيق أستاذ التصوير ومحسن رشاد والعميد محمد فتحي والكاتبة داليا فكري وسعاد فكري منسق امانة المرأة بحزب المحافظين ولفيف من اصدقاء ومحبي المخرج الراحل.

بدأت الندوة بحديث الناقد سيد محمود عن الفيلم حيث ذكر أنه قدم مسيرة أنسانا قبل ان يقدم سيرة مخرجا وكيف ان هذا الفيلم يعتبر ملهما لكثير من الأعمال التي يمكن ان تكون أحد العوامل في انعاش ذاكرة الجمهور والقومي للسينما يحمل علي عاتقه مثل هذه المسؤولية .ثم تحدث الحضور من أصدقاء وزملاء الرحل عن اهم المواقف وذكرياتهم من خلال علاقتهم بالمخرج الراحل وكيف تأثروا به.

يذكر أن المخرج السينمائى والكاتب محمد كامل القليوبي أحد أهم القامات السينمائية، له أعمال كثيرة منها "خريف آدم، اتفرج يا سلام، البحر بيضحك ليه.

كما زار الضيوف من السينمائيين والمثقفين مكتبة مركز الثقافة السينمائية العريقة وكيف أنها أرثا عظيما بما تحتويه من أهم الكتب والموسوعات لابد من المحافظة عليه.

جدير بالذكر ان الاحتفالية أقيمت تحت اشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية .