شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر عن تحضيراته لمسلسل "بالطو": قلت لهم أنا مش مناسب للدور فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عصام عمر كواليس للمرة الأولى عن مسلسل "بالطو" الذى يقوم ببطولته مؤكدًا أنها في البداية اعتذر عن الدور وذلك خوفًا من ألا يكون مناسبًا لدور البطولة، خاصة أن المخرج عمر المهندس صديقه، وبالتالي حرصًا منه عليه كان يري أن هناك من هو أفضل منه للعب دور البطولة، ولكنه فوجئ بتصميم كبير وإيمان من المخرج حيث قال له بالنص: "مش ها اشتغل المسلسل ده مع حد غيرك".

وأضاف عصام عمر حول مسلسل "بالطو" أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى قائلاً: "تحضيرات الشخصية استغرقت مجهود كبير، فقد ذهبت للمستشفيات في محاولة مني لرصد الأطباء وطريقتهم في التعامل".

عصام عمر خلال حديثه عن مسلسل بالطو

مسلسل بالطو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، ومن بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، سلوى خطاب وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض و ما يحدث بدور الرعاية الصحية.