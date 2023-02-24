قناة عراقية ترد على مسلسل معاوية بـ فيلم عن “شجاعة أبو لؤلؤة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 فبراير 2023 05:43 مساءً - لم تكد مؤسسة “mbc” تعلن عن بدئها تصوير مسلسل الصحابي “معاوية بن أبي سفيان” والذي سيُعرض في رمضان القادم بتكلفة تجاوزت 100 مليون دولار، حتى فاجأت قناة عراقية مغمورة متابعيها بإعلانها عن إنتاج فيلم يمجّد قاتل الخليفة “عمر بن الخطاب” معتبرة ما قام به المجوسي أبو لؤلؤة شجاعة وقوة.

وفي منشور لها على صفحتها في فيسبوك، أعلنت قناة “الشعائر” العراقية عن التحضير لإنتاج فيلم سينمائي ضخم بعنوان (شجاعة أبو لؤلؤة) زاعمة أنه سيكون “أكبر إنتاج درامي إسلامي تاريخي لهذا العام” على الرغم من أن الوضع الاقتصادي المنهار في العراق وإيران لا يفتح مجالا لأي شركة للقيام بإنتاج مثل هذه الأعمال.

وادعت القناة أن الفيلم يشارك فيه عدد كبير من الممثلين والفنانين الإيرانيين والعرب، لا سيما من العراق وسوريا ولبنان، دون إيضاح لهوية المشاركين أو حتى الشركة المنفذة للمشروع الطائفي الذي يهدف للإساءة إلى المسلمين والنيل من الصحابة الكرام.

من ناحيتهم اعتبر مغردون أن ما سموه الشعوبية والحقد الطائفي هما الدافع الذي حرك مثل هذه القنوات لتجعل الناس يعيشون على أوهام تاريخية مخترعة، الهدف منه هو إحالة تاريخ الأمة الأصيل إلى كومة من رماد أسود وسلسلة من الخيانات، واستبداله بتاريخ مزور.