شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن إصابته بنزلة برد: "رعشة برد بهدلتني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الفنان الكبير صلاح عبد الله من نزلة برد، ولكنه لم يستسلم لهذا المرض المنتشر حاليًا فقد قام الفنان الكوميديان المحب لفن الشعر والممارس له من كتابة زجل قال فيه: رعشة برد بهدلتني.. 3بطاطين ودفاية وبالطو.. عامل زي الفرخة الدايخة.. اوعوا حد يفكر ياكلني.. أنا لطيف أنا ظريف أنا بخرف أنا عيااااااااااااااان".

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله جاءت معرفة الجمهور الحقيقية به من خلال مشاركته في مسلسل «سنبل بعد المليون» في عام 1987 حين عرض عليه الفنان محمد صبحي القيام بأحد الأدوار الصغيرة، إلا أنها كانت من الأدوار المؤثرة في ذاكرة الجمهور التي علق بذهنها طريقة حديث صلاح عبد الله ونكاته التي منحتهم المزيد من الضحك، وليجذب إليه الأنظار من قبل مخرجي الفيديو الذين قدموه في العديد من الأدوار، إلا أن من اشهرها دوره في مسلسل «ذئاب الجبل» مع الفنان أحمد عبد العزيز وعبد الله غيث وسماح أنور. وهو الدور الذي رسخ أقدامه في عالم التمثيل ومزج في أدائه بين التراجيديا والكوميديا.

وعلى الرغم من نجاحه على خشبة المسرح وشاشة التلفزيون، إلا أن علاقة صلاح عبد الله بالفن السابع لم تبدأ قوية، حيث أسند إليه المخرجون أدواراً صغيرة في عدد من الأفلام التي قدمها كبار المخرجين ومن بينها «يا مهلبية يا» مع ليلى علوي والسيناريست ماهر عواد والمخرج شريف عرفة، و«كرسي في الكلوب» مع لوسي ومدحت صالح. إلى أن توثقت علاقة صلاح عبد الله بالسينما وليقدم عدداً من الأفلام المهمة التي وضعته بين مصاف النجوم، بدءاً من فيلم «الرغبة» مع نادية الجندي وعلي بدرخان، وفيلم «مواطن ومخبر وحرامي» مع هند صبري وخالد أبو النجا والمخرج داود عبد السيد، و«دم الغزال» مع الكاتب وحيد حامد والمخرج محمد ياسين، والفنان نور الشريف ويسرا ومنى زكي، و«الرهينة» مع المخرجة ساندرا والسيناريست نادر صلاح الدين، وأخيراً فيلم «الشبح» الذي قدمه في الموسم الماضي وحقق من خلاله المزيد من النجاح عبر شخصية الشرير التي أداها باقتدار وقد كتب النقاد يقولون عنه في هذا الدور: ان أداء صلاح عبد الله كان متميزا طوال الفيلم، فدور الشرير الذي أداه لم يكن يحتاج إلى انفعالات زائدة عن الحد وهو ما أدركه صلاح عبد الله بموهبته، فأدى الدور بسلاسة وسهولة ليخرج بالشخصية إلى بر الأمان.