شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على الفنان السوري شادي زيدان غدا بعد صلاة الظهر بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الفنان السوري شادي زيدان غدا السبت الساعة 10 صباحا من مستشفى "دار الشفاء" إلى مسقط رأسه الرحيبة بسوريا لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد النور بالرحيبة، ودفنه هناك.

ويقام عزاء الراحل يوميّ السبت والأحد في منزله في الرحيبة من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء، ويومي الاثنين والثلاثاء في صالة دار السعادة من الساعة 6 وحتى الساعة 8 مساء.

شادي زيدان

وكان الفنان السوري شادي زيدان رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد معاناته الأيام الماضية من جلطة في الدماغ، أسفرت عن حدوث نزيف داخلي لديه تسبّب في توقّف معظم أجهزة الجسم، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد، وبقائه بالعناية المركزة.

يذكر أن شادي زيدان بدأ حياته الفنية بمساعدة شقيقه الفنان أيمن زيدان الذي وأعطاه دوراً صغيراً في مسلسل "أيام الغضب" عام 1995، كما تعد نقطة انطلاق خالد زيدان في عالم الشهرة والنجومية هو دور "محروس" في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "عيلة ٦ نجوم" في عام 1996، وقدم بعده دور "عفيف" في مسلسل "عيلة سبع نجوم" في عام 1997، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها: "صور"، و"وجه آخر للقتل" .