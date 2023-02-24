شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تنعى المخرج تيسير عبود: فقدنا فنانًا كبيرًا وصديقًا غاليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة نبيلة عبيد المخرج تيسير عبود، الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، حيث كتبت على حسابها بموقع "انستجرام":"فقدنا فنانًا كبيرًا وصديقًا غاليًا وعشرة جميلة منذ سنوات طوال برحيل المخرج الكبير تيسير عبود، كما نعت نبيلة أيضًا الفنان السوري شادى زيدان وكتبت:"تألمت كثيرًا بوفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم السوري الكبير أيمن زيدان وجاء رحيلهما خسارة كبيره للأسرة الفنية في مصر وسوريا و العالم العربي".



نبيلة عبيد

يذكر أن المخرج الراحل تيسير عبود قدم العشرات من الأعمال الدرامية منها "حبيب الروح" لسهير رمزى، و"عيون ورماد" لخالد الصاوى وأيمن زيدان وداليا مصطفى، و"ورد وشوك" لصابرين وروجينا، و"بفعل فاعل" لتيسير فهمى وياسر جلال، و"رحيل مع الشمس" لسماح أنور وريهام عبد الغفور وداليا مصطفى، و"دموع فى نهر الحب" من بطولة وفاء عامر وخالد زكى.

واخرج أيضاً مسلسلات "بنات فى الثلاثين" من بطولة محمود قابيل وتوفيق عبد الحميد وإيمان سركسيان، و"القرار الأخير" من بطولة رغدة وهشام عبد الحميد، وغيرها من الأعمال الدرامية، فضلا عن العديد من الأعمال السينمائية، التى تعاون فيها مع كبار النجوم منها "سأعود بلا دموع" من بطولة رشدى أباظة ومديحة يسرى، و"دعونى أنتقم"، من بطولة رشدى أباظة وحسين فهمى، و"أيام العمر معدودة"، لملك الترسو فريد شوقى وناهد شريف، و"اللصوص"، من بطولة محمود ياسين وغيرها.