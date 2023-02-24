شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: مسلسل "الصفارة" مأخوذ عن رواية Sound Of Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد أمين تصوير مسلسله الجديد "الصفارة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، وكشف "أمين" عن أن قصة المسلسل مأخوذة عن رواية أجنبية بعنوان Sound Of Thunder (تأثير الفراشة).

وكتب أحمد أمين عبر حسابه على "إنستجرام": "دعواتكم، استمرار تصوير مسلسل "الصفارة" المقرر عرضه في رمضان 2023، المسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة ويدور في إطار تشويقي كوميدي، فكرة المسلسل مأخوذة عن رواية ( Sound Of Thunder) 1952 حيث ذكر "تأثير الفراشة" لأول مرة".



أحمد أمين

تدور أحداث مسلسل "الصفارة" في إطار كوميدي بعيد عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور فؤاد الذى يعمل مرشدا سياحيا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.