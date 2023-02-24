شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تهنئ أبناءها: أحبكم إلى الأبد عيد ميلاد سعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بعيد ميلاد أبنائها، حيث شاركت الجمهور فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" والذى يعرض مجموعة صور لها برفقه أبنائها فى مراحل أعمارهم المختلفة.

وعلقت لوبيز على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد لجوز الهند الجميلة والرائعة أنا فخورة جدًا بكما بكل طريقة، أنتم تجلبان الكثير من الفرح والسعادة لقلبي وروحى، أحبكم إلى الأبد، عيد ميلاد سعيد".

جينيفر لوبيز وبن أفليك يقضيان وقتا ممتعا مع أبنائهم

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه فى نهاية شهر يناير الماضى، ظهر العروسان جينيفر لوبيز وبن أفليك أثناء خروجهما مع أطفالهما، حيث انضم الأطفال سيرافينا أفليك، 14 عامًا، وصمويل أفليك، 10 أعوام، إلى والدهما، البالغ من العمر 50 عامًا، وزوجة أبيه الجديدة، البالغة من العمر 53 عامًا، وابنتها إيمى مونييز، 14 عامًا، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع كعائلة واحدة.

وظهرت نجمة Bronx-bronx فى إطلالة بعيدا عن المألوف، حيث ارتدت معطف فرو رمادى فاتح وقميص قصير وبنطلون جينز، فى حين غطت ممثلة Shotgun Wedding عينيها بزوج أنيق من الظلال، وكانت تحمل فى إحدى يديها حقيبة جلدية زرقاء بحزام طويل معلق، وتمسك يد زوجها بن أفليك، باليد الأخرى.

إطلالات مميزة لـ جينيفر لوبيز وبن أفليك وأبنائهم

صُمم بنطلون جينز لوبيز باللون المتوسط ​​بقصة مستقيمة مع حذاء رمادى، وأكمل "بن أفليك" التناسق مع إطلالة زوجته، بارتداء ألوان محايدة، حيث ارتدى قميص أبيض برقبة دائرية تحت كنزة صوفية باللون البيج، مع جاكيت "بومبر" داكن اللون، وإضافة سروال كاكى مع حذاء رياضى متعدد الألوان.

وكان الأطفال الثلاثة يرتدون ملابس غير رسمية، واختارت "إيمى" كنزة سوداء كبيرة المقاس وسروال زيتى، فى حين ارتدت "سيرافينا" كنزة من النوع الثقيل باللون الأخضر الزيتونى مع بنطال أحمر منقوش وحذاء رياضي، وألقى شقيقها الأصغر سام نظرة أحادية اللون فى بدلة رياضية زرقاء مع حذاء رياضى مطابق.

ولم يظهر فى المشهد شقيق إيمى التوأم ماكس مونييز، الذى أنجبته "جى لو" من زوجها السابق مارك أنتونى.