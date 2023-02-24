كتب امير فتحي في الجمعة 24 فبراير 2023 03:50 مساءً - “حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم. حبّيت اطمّنكم تعرّضت لوعكة صحيّة والحمد لله قاعدة اتحسّن، دعواتكم لي بالشفاء. أحبكم هواي”، بهذه العبارة ردّت الفنانة العراقيّة رحمة رياض على جميع التغريدات الّتي حاولت الإطمئنان على صحّتها في الساعات الماضية.
أمّا السبب فيعود إلى انتشار معلومات غير مؤكّدة مفادها أن الفنانة رحمة رياض قد خسرت جنينها من حملها الأوّل، لكن الأخيرة لم تؤكّد أو تنفي الخبر في تغريدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من رحمة رياض بعد الانباء عن خسارتها جنينها من حملها الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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