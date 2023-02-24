اول تعليق من رحمة رياض بعد الانباء عن خسارتها جنينها من حملها الاول

كتب امير فتحي في الجمعة 24 فبراير 2023 03:50 مساءً - “حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم. حبّيت اطمّنكم تعرّضت لوعكة صحيّة والحمد لله قاعدة اتحسّن، دعواتكم لي بالشفاء. أحبكم هواي”، بهذه العبارة ردّت الفنانة العراقيّة رحمة رياض على جميع التغريدات الّتي حاولت الإطمئنان على صحّتها في الساعات الماضية.

أمّا السبب فيعود إلى انتشار معلومات غير مؤكّدة مفادها أن الفنانة رحمة رياض قد خسرت جنينها من حملها الأوّل، لكن الأخيرة لم تؤكّد أو تنفي الخبر في تغريدتها.