وفاة شادي زيدان شقيق أيمن زيدان عن 49 سنة

كتب امير فتحي في الجمعة 24 فبراير 2023 03:50 مساءً - نعى عدد من الفنانين السوريين زميلهم شادي زيدان شقيق الممثل أيمن زيدان، عقب وفاته عن عمر ناهز 49 عامًا، إثر جلطة دماغية رقد على أثرها في المشفى خلال الأيام الأخيرة.

ومن الفنانين الذين نعوا الراحل كانت الفنانة أمل عرفة التي كتبت “نهض من الغيبوبة وسلم الروح إلى خالقها بعد أيام طويلة تعب فيها بإيصال المساعدات لأهلنا … الله معك يا كريم يا شادي زيدان البقاء لله”.

كما نعت الراحل الفنانة نسرين طافش والتي كتبت “السلام لروحك يا شادي ، عزائي للاستاذ القدير ايمن زيدان و الفنان وائل زيدان و آل زيدان جميعا ربي يصبر قلوبكم”.

وأصيب زيدان بالجلطة يوم الإثنين، بعد أكثر من أسبوع من العمل المتواصل في قيادة حملة لإغاثة المنكوبين جرّاء الزلزال المدمّر الذي حدث في بلاده، وشارك الراحل بالعديد من الأعمال التلفزيونية منها: “طيور الشوك”، “عائد إلى حيفا”، “هولاكو “، “بيت جدي”، و”أنشودة المطر”، وحقق شهرة واسعة في مسلسل “عيلة 7 نجوم”.