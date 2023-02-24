شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الأول لفيلم "خمس جولات" وطرحه في عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم خمس جولات البوستر التشويقى الأول للعمل وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ليكون أحدث الأفلام التي تعلن منافستها في الموسم، وظهر على البوستر بطلًا ذات قوة جسمانية كبيرة، ولكن لم تظهر ملامح وجهه، وفي الخلفية حلبة مصارعة لرياضة MMA.

فيلم "خمس جولات" يعتمد على البطولة الشبابية، بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وتوزيع داخلى سينرجى فيلمز، ويناقش الفيلم لأول مرة رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات المشوقة.

الفيلم يسجل التجربة السينمائية الأولى للفنان الشاب آدم الشرقاوى في مصر، وذلك بعد ظهوره للمرة الأولى في الدراما المصرية خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 مع منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وتأليف وإخراج تامر محسن، إضافة إلى مشاركته في أكثر من عمل بأمريكا.

نفس الأمر بالنسبة للفنان الشاب نور النبوى فيخوض تجربته السينمائية الأولى، بعد ظهوره خلال العامين الآخرين، حيث شارك فى حلقة من حلقات مسلسل "الاختيار 2" رمضان 2021، وبعدها في مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة، وتألق في رمضان الماضى خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع والده خالد النبوى، ونور، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، جمال، عدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة.