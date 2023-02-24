شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السوري شادي زيدان عن عمر يناهز الـ48 بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم الفنان السوري شادي زيدان، شقيق الفنان السوري أيمن زيدان، عن عمر يناهز 48، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ودخوله إلى المستشفى، حيث ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا.

ونشرت النقابة عبر حسابها على "فيسبوك" صورة للفنان الراحل، معلقة عليها: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان شادي زيدان، إنا لله وإنا إليه راجعون".



شادي زيدان

وكان الفنان السوري شادي زيدان دخل المستشفى منذ أيام بعد إصابته بجلطة دماغية أسفرت عن حدوث نزيف داخلي لديه، تسبّب في توقّف معظم أجهزة الجسم.

يذكر أن شادي زيدان بدأ حياته الفنية بمساعدة شقيقه الفنان أيمن زيدان الذي وأعطاه دوراً صغيراً في مسلسل "أيام الغضب" عام 1995، كما تعد نقطة انطلاق خالد زيدان في عالم الشهرة والنجومية هو دور "محروس" في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "عيلة ٦ نجوم" في عام 1996، وقدم بعده دور "عفيف" في مسلسل "عيلة سبع نجوم" في عام 1997، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها: "صور"، و"وجه آخر للقتل" .