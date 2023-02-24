شكرا لقرائتكم خبر عن بند مثير فى عقد أليجري يجبره على تحقيق الدوري الأوربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود مفاجأة كبري، فى عقد المدرب الإيطالي أليجري، والتى تتيح لمسئولي يوفينتوس بإنهاء إتفاقهم مع المدرب، فى حالة عدم تحقيقه أي بطولة هذا الموسم، دون أي شروط أو دفع مبالغ مالية لخافيير حال عدم تحقيق ذلك.

وبالنظر إلى موسم يوفينتوس الحالي، يعد المنقذ الوحيد للمدرب هو تحقيق الدوري الأوروبي عن الموسم الحالي، بعدما فقدت السيدة العجوز حظوظها فى تحقيق لقب الدوري الإيطالي، بجانب فوز الإنتر بكأس إيطاليا، ومن فإن اليورباليج بمثابة المتنفس الوحيد.

حيث أصبح أليجري مجبرا على تحقيق الدوري الأوروبي، رغم صعوبة ذلك الأمر فى ظل وجود أندية أرسنال واليونايتد، ومن ثم فإن خافيير معرض لفقد منصبه داخل اليوفي بصورة كبيرة بنهاية الموسم الجاري.



موقف أليجري من الرحيل عن اليوفي

ومن جانبه، يتمسك أليجري بفرصته الكاملة فى الإستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق، الشئ الذي يدفعه لعدم تقديم إستقالته فى الفترة الحالية، وتفضيل الإنتظار والبقاء عما ستسفر عنه الأحداث القادمة.



إدارة يوفينتوس تخطط لإستغلال أليجري

وأوضحت بعض المصادر القريبة من إدارة يوفينتوس، أن مسئولي الفريق قد يخططون لإستغلال بند عدم تحقيق أليجري لبطولات هذا الموسم من أجل إقالته، بالشكل الذي يضمن عدم حصول المدرب على مستحقاته المتأخرة.