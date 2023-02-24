شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عن "عملة نادرة": أشعر بأن الحظ حليفي هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد عيد في مسلسل "عملة نادرة" الذي يتم تصوير أحداثه حاليًا بمنطقة الحزام الأخضر والمنافس في الموسم الرمضاني المقبل 2023، إذ قال في تصريحات صحفية إنه سعيد للغاية بعودته إلى الدراما التلفزيونية، خصوصًا أن تكلفة المسلسل الإنتاجية كبيرة للغاية ويظهر في الديكورات المتميزة وعدد الفنانين المشاركين وباقي طاقم العمل.

وأضاف أحمد عيد: مسلسل "عملة نادرة" سيكون أكثر المسلسلات ضخامة في الإنتاج لهذا الموسم، يتميز المسلسل بتوفير عناصر النجاح و أبرز هذه العناصر مشاركتي مع النجمة نيللي كريم والفنان جمال سليمان وباقي النجوم المشاركين في العمل خاصًا بعد غيابي عن الدراما التلفزيونية لفترة، لذلك أنا سعيد جدًا بهذا العمل وأتوقع نجاحه بشكل كبير نظرًا للمجهود المبذول سواء من الفنانين او طاقم العمل.



احمد عيد في مسلسل عملة نادرة

المخرج محمد العدل

وحول تعامله مع المخرج ماندو العدل قال أحمد عيد: يعد تعاملي معه مفاجئة فلم يسبق لنا التعاون الفني من قبل، في البداية رشحني للعمل وهي شجاعة تحسب له، لو قدر لي النجاح سيكون الفضل بعد الله عز و جل للمخرج ماندو العدل لرؤيته ومساعدته بتوجيهات تخدم الشخصية التي أجسدها، وهو أمر غير شائع بين المخرجين، كما أن العمل معه جعلني مطمئن لنجاح الشخصية خاصا أنني أجسد شخصية مختلفة و لم اقدمها من قبل، لو كنت أبحث عن شخصية أعود بها مرة أخري للدراما لن تكون بنفس الشكل، أنا سعيد بالتجربة جدًا وأري الحظ حليفي هذا العام.

الفنانة نيللي كريم

أما عن عمله مع يللي كريم في المسلسل قال: لم يسبق لنا التعاون من قبل، ولكني وجدتها إنسانة متواضعة جدًا وبسيطة وتجمعها علاقة محبة بين الجميع وأنا سعيد بذلك.

المنتج جمال العدل

وتحدث أحمد عيد عن علاقته جمال العدل ووصف تعاونهما بأنه مستمر قائلا: تجمعنا علاقة طيبة و شخصية بعيدا عن العمل و كذلك دكتور مدحت العدل تربطنا علاقة إنسانية على جميع المستويات، استطاع د مدحت العدل تقديم عمل متوازن و شيق و مختلف و سيكون له مكانه مؤثرة في هذا الموسم، مشيرا إلى أن العدل جروب قدمت له فرصة كبيرة في بداياته من خلال بطولة "فيلم ثقافي" و فيلم "اوعا وشك" و تمنى ان يكون عند حسن ظنهم من خلال مشاركته في مسلسل "عملة نادرة".