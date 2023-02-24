شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يشارك فى دراما رمضان المقبل بـ الكتيبة 101 وسوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد صلاح حسنى في دراما رمضان المقبل بمسلسلين، الأول "الكتيبة 101" الذى يتناول بطولات الجيش المصرى في سيناء، وبدأ حسنى تصوير مشاهده في العمل خلال الأسابيع الماضية، والثانى "سوق الكانتو" ومقرر بدء تصوير مشاهده في العمل خلال الأيام المقبلة، ليعود أحمد صلاح حسنى إلى دراما رمضان بعد غيابه العامين الماضيين.

مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، رشا مهدى، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى.

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه قبل أكثر من 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.

وكان آخر أعمال أحمد صلاح حسنى مسلسل "الدايرة" الذى تم عرضه في يناير 2021، وشارك في بطولته إلى جانب "حسنى" كلاً من إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشاد وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.