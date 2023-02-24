شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن عامر: كتبت مسلسل جمال الحريم في 6 سنوات.. وأرواح خفية لن يلحق برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سوسن عامر مؤلفة مسلسل جمال الحريم أن مسلسلها الجديد أرواح خفية لن يلحق السباق الرمضانى ، وقال سوسن عامر الذى حلت ضيفة على برنامج ماليش في الكورة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" ارواح خفية لن يلحق السباق الرمضاني ومفيهوش رعب، انتظروا مسلسل من نوع جديد ومشوق للغاية بصحبة النجمة سمية الخشاب".

وقالت سوسن عامر:"كتبت مسلسل جمال الحريم في 6 سنوات ، وشخصية سليم والحسن في مسلسل جمال الحريم " حقيقية" ، وسمعت صوت قص ضوافر اثناء تصوير مسلسل جمال الحريم وشغلت قرأن ".

وتضيف:"خالد سليم ابدع في الغناء الصوفي بمسلسل جمال الحريم وكان مفاجأة العمل".

مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ الى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.