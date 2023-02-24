شكرا لقرائتكم خبر عن 54 عاما على عرض"يوميات نائب فى الأرياف".. ضمن أفضل 100فيلم مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة، 54 عامًا على عرض فيلم "يوميات نائب فى الأرياف" والذى طرح فى 24 فبراير 1969، ويعد الفيلم من كلاسيكيات السينما ومن ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.

وفيلم يوميات نائب في الأرياف للمخرج توفيق صالح، ومن بطولة كل من: أحمد عبدالحليم، راوية عاشور، توفيق الدقن، عبدالعظيم عبدالحق، محمد مرشد، رشاد حامد، عايدة عبد العزيز وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار ألفريد فرج، وتوفيق صالح.

وتدور أحداث الفيلم حول إصابة قمر بطلق ناري، وينطق باسم ريم أخت زوجته، وذلك قبل أن يلفظ الروح، ريم هي الشاهدة الوحيدة، بعد أن يُقبض عليها، يلفت جمالها انتباه النائب العام، وتنجح في الهرب من منزل السجان.

وفيلم: "يوميات نائب في الأرياف"، للمخرج توفيق صالح، تم ترميمه فى مهرجان القاهرة السينمائي، وعرضت النسخة المرممة فى الدورة 44 للمهرجان والتى أقيمت فى شهر نوفمبر الماضى وشهدت النسخة المرممة وقت عرضها حضور كبير ملأ صالة العرض.

كما تم ترميم أيضا فيلم "أغنية على الممر" للمخرج الراحل علي عبد الخالق والفيلم إنتاج عام 1972، سيناريو وحوار مصطفى محرم، كما يقوم ببطولته كل من: محمود مرسي وصلاح قابيل ومحمود ياسين وأحمد مرعي وصلاح السعدني، وغيرهم من الفنانين.

وترميم فيلم الاختيار من إنتاج عام 1970 للمخرج يوسف شاهين، ويقوم ببطولته كل من: عزت العلايلي وهدى سلطان ومحمود المليجي ويوسف وهبي وسعاد حسني وسيف الدين شوكت، وغيرهم من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية للأديب المصري نجيب محفوظ.