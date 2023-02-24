شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحيى حفلاً غنائيًا اليوم الجمعه فى ساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا بساقية الصاوى بالزمالك اليوم الجمعه الموافق 24 فبراير ، و حمودة فى حفلته باقة مميزة من أغانية التى يعشقها جمهوره فى الساقية

ولقد أعرب حمودة مؤخرا عن سعادته بنجاح حفلته الأخيرة التى كانت على مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك، التى كانت الشهر الماضى.

وقال حمودة لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ حب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر.

وكان قد طرح مؤخرا حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أحدث أغانية " قرايب مين" كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات، والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

وكشف نجم الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة عن عمل فني جديد يجمعه بالفنانين بيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز، ونشر عبد الباسط حمودة صورة تجمعه الفنان كريم محمود عبد العزيز وبيومي فؤاد، معلقًا عليها: "جمعة مباركة علي كل الناس، قريباً عمل فني جديد مع الفنانين المتميزين بيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز وفنانين آخرين، إن شاء الله ينال اعجابكم جميعاً".