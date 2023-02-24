شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز عثمان.. أحد أوائل الفنانين الذين قدموا "الأغنية الساخرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزيز عثمان قدم مسيرة فنية لم تتجاوز الـ 10 أعوام في الفترة من 1892حتى 1955، قدم خلالها ما يقارب الثلاثين فيلماً، وكانت أول أفلامه في عام 1946 من خلال فيلم لعبة الست، مع نجيب الريحاني وتحية كاريوكا، مقدمًا شخصية "محمود بلاليكا"، التي اشتهرت به ولازمته طوال مسيرته الفنية.

وقد بدأت شهرة الفنان عزيز عثمان تزداد خاصة بعد أغنيته الشهيرة بطلوا ده واسمعوا ده والتي تمت إذاعتها في أكثر من عمل فني من أفلام وحفلات .

تزوج الفنان عزيز عثمان من الفنانة ليلى فوزي والتي كانت أصغر منه سناً بنحو خمسة وعشرين عاماً وإلى الآن لم يعرف سبب الانجذاب من جميلة الجميلات إلى الفنان الكبير على الرغم من فارق السن الواضح بينهما فقد كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها بينما كان هو في الثامنة والخمسين من عمره، الا ان الزواج لم يستمر كثيرا ووقع الطلاق ..

قالت ليلى فوزى، في لقاء تليفزيوني: "وافقت على الزواج منه لأني واخدة عليه، وحباه، وكنت فاهمة إن الجواز شغل عيال"، موضحة ان زواجهما استمر لمدة 5 سنوات، قائلة: "حسيت إني لازم كنت أتحمل عشان أنا اخترت الجوازة دي". وعن سبب طلاقها وإنفصالها عن عزيز عثمان، فقالت ليلى فوزي: "لقيته حل محل والدي في كل تصرفاته، وحسيت إن بابا موجود معايا متغيرش (كان بيكون معايا في كل حتة) .. فجأة حسيت إني استحالة أستمر بالزواج معاه، وإحساسي إني شايفاه بابا بسبب تصرفاته كان دافعًا لانفصالي عنه والطلاق منه".

بداية الفنان والمطرب الراحل عزيز عثمان كانت من خلال والده الموسيقار الراحل محمد عثمان، الذي فقد القدرة على الغناء جراء إصابة حنجرته بمرض نادر ، فوجه الأنظار نحو ابنه الذي بدأت تظهر لديه موهبة الغناء، فألحقه بفرق الإنشاد الديني باعتبارها من أهم الفرص لأي مطرب ناشئ آنذاك.

في المرحلة الثانوية كان يقوم والده باصطحابه إلى الحفلات التي يقوم بأداء عمله الموسيقي بها ليتابع الفنان عزيز عثمان والده وطريقة تعامله مع فريق العمل التابع له، وفي بعض الأحيان كان يقوم بأداء بعض الفقرات الغنائية بصحبة والده ..

اختلف عزيز عثمان عن والده حيث قرر أن يتجه إلى الفن الشعبي الذي يميل إلى السخرية التي تجذب المستمعين، ولهذا فهو يعتبر من أوائل الفنانين الذين تغنوا بالطريقة الساخرة وله من الأغنيات الرائعة في هذا المجال الكثير والكثير ومن أبرز هذه الأغنيات أغنية بطلوا دا واسمعوا دا، وكذلك أغنية سيبك منهم دا مفيش غيري ..

وخلال هذه الفترة توجه عزيز عثمان لتعزيز شهرته في طريق الغناء بالعمل في فرقة الراقصة بديعة مصابني، إلا ان انتشاره الفني لم يكن على المستوى الذي كان يطمح له الموسيقار الراحل لنجله بسبب أن الغناء الساخر يحتاج لوقت طويل حتى يترسخ اسم الفنان، كما أن مداه لا يتعدى مجال السينما، وهذا ما يفسر بقاء عزيز محصوراً بالسينما الغنائية التي كانت تقدم عدداً قليلاً من الأفلام سنوياً، فانحصرت شهرته الغنائية من خلال الأفلام التي شارك فيها سواء تمثيليًا أو غنائيًا.