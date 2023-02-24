شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد "قرداتى" فى فيلمه الجديد بعد الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الكوميدى سليمان عيد الى فريق عمل فيلم" بعد الشر " الذى يتم تصويره حاليا ويجسد عيد في الفيلم دور" قرداتى " في حديقة الحيوان تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين.وتعتزم الشركة المنتجة طرحه خلال موسم عيد الفطر أو الأضحى بأقصى تقدير

كان قد كشف الفنان الكوميدى سليمان عيد أنه لن يظهر في أى عمل درامى خلال شهر رمضان المقبل حيث قال: لم تعجبنى الأدوار التي عرضت على خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "عيد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة"CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي انه انتهى من تسديد كافة الالتزامات المادية وسداد الأقساط التي كانت عليه، واجبرته من قبل الموافقة على المشاركة في أدوار غير مقتنع بها.

قال الفنان سليمان عيد، إن أصعب مرحلة في حياته هي مواجهة الناس على خشبة المسرح للمرة الأولى، متابعا: "أول مسرحية جسمي كان بيترعش كله لمدة دقيقة".

وأضاف "عيد"، أن المسرح أبو الفنون وأصعبها، نظرا للوقوف أمام الجمهور مباشرة والارتجال في بعض المشاهد والرجوع مجددا للنص الأصلي، فالمسرح بمثابة "جيم" الممثل الكوميدي.

وعبر عن حزنه على حال المسرح حاليا خاصة أن مصر تمتلك طاقات بشرية كبيرة يجب توجيهها، مناشدا المسؤولين عن المسرح في مصر، قائلا: "أرجوكم المسرح انتهى، وكان في الماضي يمثل المسرح خروجة للأسرة".

ولفت أن من صعوبات المسرح هي شد أنظار الجمهور فور ظهور الممثل على خشبة المسرح، موضحا أن هذه الطريقة تعلمها في مسرحية "جحا يحكم المدينة" مع الفنان سمير غانم.