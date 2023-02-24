شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يحيى حفلاً بشارع المعز بمناسبة ذكرى ميلاد محمد العزبى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان حلمي عبد الباقى حفلا غنائيا الأحد المقبل بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز التابع لصندوق التنمية الثقافية " بيت الغناء العربى " والحفل تحت قيادة المايسترو مصطفى مهدى بمناسبة الاحتفال بذكرى الفنان الراحل محمد العزبى يقدم فيها باقة من أغانيه مثل الذكريات ووداع وأنا اتخدعت وروحى فيك وكله كلام بالإضافة الى أغنيته الجديدة ظلموك يا غالى "، بالإضافة الى عدد من أغاني الفنان الراحل محمد العزبى منها " بهية وحلاوة شمسنا وحتشبسوت وبعض المواويل

البوستر الدعائى للحفل

كان قد طرح الفنان حلمى عبد الباقى مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان " ظلموك يا غالى" على يوتيوب، وتعاون فيها مع المؤلف زياد حسن والملحن عمر عادل والموزع أسامة سعيد.

طرح الفنان حلمي عبد الباقى أحدث أغانيه بعنوان " ظلموك يا غالى" على يوتيوب، وتعاون فيها مع المؤلف زياد حسن والملحن عمر عادل والموزع أسامة سعيد.

وانتهى حلمى عبد الباقى مؤخرا من تسجيل أغنية بعنوان "ما فيش مجاملة" ويعتزم طرحها قريبا.

كان حلمي عبد الباقى قد طرح مؤخرا أغنية "وداع" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقد غناها سابقا في فيلم "زمن الجدعان" بطولة الراحل فريد شوقى وصدر عام 1991.