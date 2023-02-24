شكرا لقرائتكم خبر عن "شكر خاص" عنوان أغنية جديدة لكلا من بهاء سلطان ومروة نصر وأورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصادف خلال هذه الأيام أن يعلن 3 مطربين عن أغنية جديدة عنوانها واحد وهو "شكر خاص " ورغم إعلان المطربين عن أغنياتهم الجديدة إلا أن لم يتراجع أحدا منهم عن تغيير اسم أغنيته، الفنانين هم : "شكر خاص " للفنان بهاء سلطان من كلمات خالد تاج والحان وليد سعد وتوزيع احمد عادل ، وأغنية مروة نصر من كلمات سارة فراج وألحان أحمد أسامة وتوزيع يوسف حسن وأغنية أورتيجا كلمات محمد الفنان وألحان اورتيجا وتوزيع عمرو ليدو









يذكر ان طرح الفنان بهاء سلطان مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "البيت وحش" على "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمرو.