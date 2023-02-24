شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيي حفلاً غنائيًا فى العراق الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة إليسا حفلا غنائيا فى أربيل بالعراق، يوم 20 مارس الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.

وفى سياق آخر، أحيت النجمة إليسا حفلا غنائيا يوم 17 فبراير الجارى فى الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، بمشاركة الفنان الكبير عبد الله الرويشد، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 250 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.