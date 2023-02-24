شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مختار مصمم بوسترات سوق الكناتو: الحقبة الزمنية للمسلسل فرضت شكل الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المصور شريف مختار مصور ومصمم بوسترات مسلسل سوق الكانتو في تصريحات لليوم السابع، إن الحقبة الزمنية التي تدور فيها أحداث مسلسل سوق الكانتو هي التي فرضت شكل ملابس الشخصيات على بوسترات العمل، وأن الأزياء ليست حكر على أحد طالما هي في إطار الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل.

وأضاف شريف مختار أن مسلسل سوق الكانتو ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمسلسل peaky blinders وأن التشابه في الأزياء نتيجة أن العملين في نفس الحقبة الزمنية، مشيرا إلى أن البوسترات ليس لها مرجع أجنبي وأنه لديه من الأمانة والصدق أن يقول أنه أستلهم الفكرة من مسلسل أو فيلم إذا حدث ذلك بالفعل لكنه لم يحدث.

وأشار شريف مختار إلى أنه كان لازما عليه أن يلتزم بملابس الشخصيات في تلك الفترة وإلا كان خبراء الأزياء سيعلقون على أن تلك الأزياء لا تنتمي لذلك الزمن، موضحا أن مصر في تلك الفترة كان يرتدي فيها الناس تلك الملابس بالإضافة إلى الملابس الشرقية والطربوس وهو المتحقق في البوسترات محمود البزواي وغيرها واختتم حديثه بأن مصر كانت تصدر الموضة للعالم وبالتالي تلك الازياء ليست بعيدة عن مصر.

يعرض سلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة حصريا على شاشة dmcويشاركه البطولة مي عزالدين وفتحي عبد الوهاب وكوكبة من نجوم الدرما المصرية.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.