شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ترشيحا لأفلام سير ذاتية لمشاهير الفن بقائمة جوائز أوسكار 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضور لافت تحققه أفلام السير الذاتية لمشاهير الفن بقائمة ترشيحات جوائز أوسكار 2023، إذ نالت 4 أفلام 22 ترشيحا مختلفا، وسط فرص كبيرة لنيل هذه الجوائز بالفعل، خصوصا أنها سبق أنها صعدت إلى منصات التتويج مرارا في حفلات جوائز مرموقة سابقة وأبرزها بافتا وجولدن جلوب.

من أكثر الشرائط السينمائية التي نالت ترشيحات لجوائز أوسكار، فيلم Elvis الذي يستعرض السيرة الذاتية لملك الـ "روك آند رول" الشهير إلفيس بريسلي، إذ يبدأ الفيلم منذ مراحل طفولته الأولى وتعلقه بالغناء والموسيقى ثم تتصاعد الأحداث حتى تعرفه على مكتشفه ومدير أعماله "باركر" وبزوغ نجمه.

ويذهبElvis إخراج الأسترالي باز لورمان إلى حفل توزيع جوائز أوسكار وفي محفظته 8 ترشيحات منها أفضل فيلم ومخرج وممثل، وتزداد الثقة لدى اوستن بتلر بطل الفيلم في نيل جائزة أفضل ممثل خصوصا بعد تحقيقها في بافتا وجولدن جلوب.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته، والفليم من تأليف لورمان وكريج بيرس.



مشهد من فيلم The Fabelmans

The Fabelmans

فيما لدى رائعة ستيفن سبيلبرج The Fabelmans 7 ترشيحات أوسكار منها افضل إخراج وفيلم، فالعمل الذي يحكي وجهة نظر ذاتية للمخرج في مشواره الفني مستعرضا بدايته وعلاقته بالوالديه وعشقه للسينما، نال إعجاب الكثير من النقاد وحقق إشادة نقدية وجوائز بعدة مهرجانات سينمائية عرض بها.

وكان فيلم The Fabelmans حلما تحقق لسبيلبرج ليتحدث بنفسه عن سيرته الذاتية ويحكي عن ولعه منذ الطفولة بالصور المتحركة، الأمر الذي كشفه في مؤتمر صحفي بمهرجان برلين السينمائي قبل تكريمه الخاص من إدارة المهرجان احتفاء بمشواره الفني الممتد وأثره الكبير في صناعة السينما.

ومن باب السير الذاتية لشخصيات فنية أيضا يسجل فيلم Tár حضورا بـ 6 ترشيحات، منها أفضل ممثلة لبطلته كيت بلانشيت التي تسجد فيه دور قائدة أوركسترا برلين الفيلهارمونية ليديا تار، لتكون على موعد مع تتويج محتمل بثالث أوسكار في مشوارها الفني.

أما فيلم Blonde الذي يتناول السيرة الذاتية للأيقونة مارلين مونرو فلم يحقق سوى ترشيح واحد لبطلته آنا دي أرماس لنيل أوسكار أفضل ممثلة، لكنها تواجه منافسة قوية، وحظوظها لتحقيق الجائزة المرموقة ليست بالقوية.