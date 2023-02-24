شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يرثى علي فايز أحد نجوم البرنامج 2022 بفيلم قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رثى برنامج الدوم خلال مسابقة التمثيل بالموسم الثاني متسابق الدوم علي فايز أحد نجوم الموسم الماضي، والذي وافته المنية بعد انتهاء الموسم، وذلك من خلال فيلم تسجيلي يجمع لقطات من المشاهد الذي قدمها علي خلال البرنامج وكلمات من زملائه أهدوها له.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.