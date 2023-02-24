شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم التقديم التليفزيونى فى الدوم تختار 8 متسابقين للتصعيد فى المرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني ببرنامج الدوم فى موسمه الثاني، والتي تشكلت من الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبد الرحمن، 8 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة، وهم: أحمد عيد، سارة مجدي، بيشوي دنيال، روان علي، محمد البحراوي، كريم الخولي، بهيرة وليد، إنجي عهدي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.