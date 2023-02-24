شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى محمود الجندى.. اشتهر مع فؤاد المهندس وتعرف على أهم أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندى، فهو من مواليد 24 فبراير 1945 من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وقد درس في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما دون علم والده، وأخفى عنه نيته الالتحاق بمعهد السينما، وبعد اجتيازه مرحلة القبول أخبر والده، والذى فوجئ بدعمه له وذهب معه لمعهد السينما لتقديم أوراقه.

انضم محمود الجندى للقوات المسلحة كمجند لمدة 7 سنوات في سلاح الطيران بعد تخرجه من المعهد العالى للسينما، وشارك خلالها في حرب أكتوبر، وبعد الحرب عاد للتمثيل ولكن بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات، ولكن بداية نجوميته كانت في عام 1979 عندما مثل فى مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس، ومن ثم "دموع في عيون وقحة" مع النجم عادل إمام.

انطلق محمود الجندى بعد ذلك من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الذي مثل فيه دوري الأب والابن، وبعدها شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وأبرز مسلسلاته "رحلة السيد أبو العلا البشرى"، "أنا وانت وبابا في المشمش"، "عائلة الأستاذ شلش"، "ضمير أبلة حكمت"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبى" وغيرها، أما في السينما فشارك في أفلام "شمس الزناتى"، "التوت والنبوت"، "اللعب مع الكبار"، "ناجى العلى"، "واحد من الناس"، "خارج على القانون".