شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: الشركة المتحدة تعيد صناعة الدراما من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نضال الشافعى:"شاركت فى مسلسل الروليت وكنا بنكشف الواقع اللى بيعيشه الفنان الحقيقة، وبيحد له زى بقية الناس وبيحاول يدور على شغل وممكن ميكونش معاه فلوس وبيصرف ازاى.. وكان رد فعل حلو جدا من الجمهور على المسلسل.. وبحيى القائمين على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم حواديت قصيرة للمسلسلات تشاهدها فى أى وقت ومكثفة ساعدات فى صناعة الدراما زى ما كان زمان ويعتبر شيئ عبقرى جدا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية : " عملى مع الزعيم عادل إمام فى فرقة ناجى عطا الله ربنا رزقنى توفيق وادانا مساحة ومحبته كانت حلوة قوى معايا.. كان اختيارى من الزعيم من رصده ليا فى مسلسل تامر وشوقية.. والزعيم عامل زى الكشاف وبيشوف حد له مكان معين وبيوظفه فيها كويس، وكذلك كنت ضيف شرف فى فيلم بوبس".

وتابع :"أنا من مصر من المنوفية قرية قويسنا وليس من دوله عربية"، مضيفا :"مبقاش في غنة عن التواصل الاجتماعى وهناك نوع من الوعى لدى الشباب وبيقيوما مصدر الخبر الحقيقى"، مشيرا: "المراة بدافع عنها فى المسلسلات وحتى خارج العمل الدرامى والمرأة شيئ عظيم في حياتنا".